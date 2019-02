Jazzport hat am Donnerstagabend in der Food Bar Amicus im Fallenbrunnen einen überaus jazzigen Abend mit fünf Musikern präsentiert, die das Publikum in der gefüllten Bar begeisterten. Der vom Bodensee stammende Kontrabass-Spieler Jens Loh hat diesmal wieder die Musiker eingeladen, mit denen er, wie er erzählte am selben Abend ein paar Stunden vorher das Programm abstimmte.

„Das ist das Schöne am Jazz, jeder kann die Sprache dieser Musik sprechen.“ Dabei war der junge Musiker Alexander Bühl, der aktuelle Jazzpreisträger des Landes Baden-Württembergs, er zeigte, wie perfekt er sein Instrument beherrscht. Ebenso Markus Harm, der in seinem Solopart mit viel Temperament alles aus seinem Altsaxofon herausholte, kraftvoll spielte, um im Duo mit dem Tenorsaxofon auf melodisch harmonische Töne zu kommen. Mit Christoph Neuhaus an der Gitarre, Patrick Manzzechi am Schlagzeug und Jens Loh am Kontrabass zogen die Musiker mit Stücken von Sonny Rollins, Dizzy Gillespie und vielen anderen amerikanischen Jazzlegenden das Publikum in die Welt des Jazz hinein.

Ein Sog, dem man bei der Begeisterung und der Perfektion der spielenden Musiker kaum widerstehen konnte. Ob es die beiden Saxofonisten waren, die ihre Soliparts vortrugen, der Gittarist, der Schlagzeuger oder Jens Loh am Kontrabass – die Musiker gaben alles und improvisierten in langen Assoziationsketten von Tönen so wie die großen Musiker des Jazz. Mit Stücken wie „Blues Up and Down“ vom bekannten amerikanischen Jazzsaxofonisten Johnny Griffin, der den Ruf des schnellsten Saxofonspielers hatte, boten die Musiker auf der Bühne der Food Bar einen Jazzklassiker mit viel Tempo. „Ich glaube mehr Blues Up and Down kann man nicht spielen“, sagte Alexander Bühl nach dem Stück und kündigte mit „I'll be Seeing You“ eine Ballade an, bei der Christoph Neuhaus gefühlvoll an den Saiten seiner Gitarre zupfte und zeigte: Jazz geht auch mit langsamen Tönen.

Viele Stücke stammten aus der Bebop Zeit, einer Zeit die zum Modern Jazz führte und deren Musik von rhythmischen Freiheiten für Schlagzeug und Bass geprägt war, aber auch von einem schnellen Tempo und Improvisationen auf langen Strecken. Genau das war die Musik, die die fünf Musiker an diesem Abend boten. „Wir können die Akkorde auswendig und improvisieren darüber“, verriet Alexander Bühl und sagte, dass bei den Stücken, die sie spielten nicht sehr viel festgelegt sei. An diesem Abend durfte das vielgespielte Stück „Con Alma“ nicht fehlen, ein Standard im Jazzprogramm, das Elemente aus dem Bebop mit lateinamerikanischen Rhythmen verbindet.

Applaus vom Publikum im Amicus gab es nicht nur am Ende der musikalischen Darbietung, sondern immer wieder auch zwischendrin als Anerkennung für die Soli der einzelnen Musiker.