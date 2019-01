Trotz des Schmuddelwetters sind die Fischbacher am Sonntagabend in Scharen zum Neujahrsempfang in die Festhalle gekommen. Der Sprecher der Fischbacher Runde, Dietmar Nützenadel, OB Andreas Brand sowie Pfarrerin Gertrud Hornung setzten sich in ihren Festreden mit dem aktuellen Klima in der Gesellschaft auseinander.

Am Beispiel der sich verändernden Tonlage in der Welt rief Nützenadel dazu auf, bei allen Themen das Miteinander statt Gegeneinander zu praktizieren und mit Menschlichkeit um Lösungen zu ringen. 2018 habe sich vor Ort viel bewegt, blickte Nützenadel zurück. Nicht nur der teilsanierte Bahnhof, das Gastronomiekonzept, das gut ankomme, das Kulturprogramm bis zur wachsenden B 31-neu seien Zeichen des guten Miteinanders in und mit der Stadt. In Sachen neue Straße seien jetzt Ideen erwünscht, wie die künftige Fischbacher Ortsdurchfahrt aussehen könnte, wenn denn die Lastwagen nicht mehr durch den Ort fahren.

Dietmar Nützenadel lobte die neue Ortsmitte mit bereits bezogenen Wohnungen, einem immer besser frequentierten Lebensmittelmarkt und geplantem weiteren Gewerbe. Auf die Bahnunterführung warte man noch. Die Bevölkerung in Planungen einzubeziehen, habe sich beim abgeschlossenen Workshopverfahren Eisenbahnstraße bewährt und sei künftig auch bei anderen Themen empfohlen. Sechs Mal bestand für die Bürger die Möglichkeit, sich im Bebauungsplan einzubringen, ehe nun der Gemeinderat entscheide.

Für Schmunzeln sorgte Nützenadel, als er die dominierende Farbe Schwarz im erweiterten Feuerwehrhaus ansprach, das man deshalb auch als Aussegnungshalle bezeichnet. Der OB sagte später, das „schwarze Feuerwehrhaus hat noch Spielraum“. Unabhängig davon gebe es jetzt Platz für einen Mannschaftstransportwagen, es folgen – neben einem Farbeimer – noch ein Schriftzug und verschönerte Außenanlagen. Der Sprecher der Fischbacher Runde lobte das neue Freibad, das als Familienbad „genau das Richtige sei“. Von der Architektenkammer prämiert worden zu sein, sei wie ein „Champions League“-Sieg.

Oberbürgermeister Andreas Brand konnte in seiner Bilanz viele Themen abhaken, die 2018 zu einem guten Ende gebracht wurden oder ihrer Fertigstellung entgegensehen, wie zum Beispiel die B 31-neu. Die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hingegen werde weder einfach noch schnell kommen.

Auf Kurs geblieben ist die Stadt bei der Sporthalle, sagte Brand. „Was beschlossen wurde, wird realisiert“, sagte er. Kurz vor dem Abschluss steht das Haus am Bodensee (ehemaliges Diakonissenhaus). Auf dem Weg zum Finale rechnet er noch im Januar mit dem Bauvorbescheid, der unter anderem Auskunft darüber gibt, was noch an Kubatur erfolgen kann. Die Zeppelin-Wohlfahrt baut in der Nachbarschaft gerade 29 Mietwohnungen. Als „sehr ordentlich“ bezeichnete OB Brand die finanzielle Lage der Stadt.

OB ruft zum Wählen auf

Der Oberbürgermeister bedauerte die schlechte Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahren, als zuletzt nur jeder Zweite in Friedrichshafen zur Stimmabgabe ging, und rief für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai zu einer hohen Wahlbeteiligung auf. „Das können wir besser. Zeigen Sie ihre Zufriedenheit mit dem Gemeinderat. Demokratie und Wahlrecht sind nicht selbstverständlich“, appellierte er. Für ihr Engagement dankte er dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten, der Fischbacher Runde, dem Bürgerforum Allmannsweiler und der Initiative FN-Ost. Brand schließt sich Außenminister Maaß an, der dazu aufforderte, vom Sofa aufzustehen und mitzumachen. Das zeichne auch unsere Stadt aus. Dabei wandte er sich gegen das Denunzieren in der Anonymität des Netzes: „Demokratie findet nicht im Internet statt.“

Auch Pfarrerin Gertrud Hornung wünschte auch im Namen ihres katholischen Kollegen ein gesegnetes neues Jahr und appellierte zu mehr Frieden. Frieden beginne bei jedem Einzelnen, nirgendwo sonst, forderte sie dazu auf.

Das Harmonika-Orchester beschloss mit der „Fischerin vom Bodensee“ – inbrünstig mitgesungen vom Saal – den offiziellen Teil des Neujahrsempfanges.