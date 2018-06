Eines der renommiertesten Orchester der Welt gibt am kommenden Samstag, 12. Dezember, ein Gastspiel im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen: Das London Symphony Orchestra bringt unter der Leitung von Daniel Harding Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 und Anton Bruckners Sinfonie Nr. 9 d-Moll WAB 109 zu Gehör. Als Solist sitzt der US-amerikanische Pianist Emanuel Ax am Klavier. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das London Symphony Orchestra (LSO), Residenz-Orchester des Londoner Barbican Centre, genieße weltweit einen hervorragenden Ruf, heißt es in der Ankündigung. Durch sein außergewöhnliches Engagement für musikalische Bildung unterscheidet sich das LSO von anderen internationalen Orchestern. Es erreicht mit seinen Veranstaltungen jährlich über 60000 Menschen. Einer seiner beiden ersten Gastdirigenten ist Daniel Harding. In der Musikwelt hat sich der Brite längst einen herausragenden Namen gemacht seit seinen Anfängen als Assistent von Sir Simon Rattle beim City of Birmingham Symphony Orchestra und als Protegé von Claudio Abbado bei den Berliner Philharmonikern. Das belegen darüber hinaus seine zahlreichen Engagements auch als Operndirigent, seine ausgezeichneten Aufnahmen und nicht zuletzt seine Berufung als künftiger Leiter des berühmten Orchestre de Paris, betont der Veranstalter. Am Samstag bringt Daniel Harding mit dem LSO Bruckners 9. Symphonie zur Aufführung.

Solist des Abends ist Emanuel Ax, der seit 1974 in der Welt der klassischen Musik einen klangvollen Namen hat: Damals gewann der in Lemberg geborene Pianist im Alter von 25 Jahren den ersten Internationalen Arthur-Rubinstein-Klavierwettbewerb in Tel Aviv. Fünf Jahre später erhielt er den begehrten Avery Fisher Prize in New York. Seither hat der für sein poetisches Temperament und seine große Virtuosität berühmte Pianist mit einer herausragenden Karriere eingelöst, was sein fulminanter Start versprochen hat. Bis heute führen ihn seine Konzerte weltweit in die großen Säle, wo er als Solist und als Kammermusiker mit einem großen Repertoire, das auch die Musik des 20. Jahrhunderts einschließt, gleichermaßen gefragt ist. In Friedrichshafen spielt er das 3. Klavierkonzert von Beethoven.

Karten ab 28 bis 72 Euro gibt es unter anderem in der SZ-Geschäftsstelle in Friedrichshafen, Schanzstraße 11, bei Schwäbische.de-Tickets, Telefon 0751/29555777, oder beim Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, unter Telefon 07541/288444, per E-Mail an kartenservice.gzh@friedrichshafen.de