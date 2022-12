Ein alter Bekannter will Sozial- und Kulturbürgermeister in Friedrichshafen werden

Die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Mai 2023 gefunden: Yalçın Bayraktar soll die Nachfolge von Andreas Köster antreten. Der 44-Jährige ist in Friedrichshafen kein Unbekannter, war Amtsleiter in der Stadtverwaltung und im Landratsamt. Erst seit knapp drei Jahren ist er Bürgermeister in Esslingen und als Dezernent für Ordnung, Soziales, Bildung, Kultur und Sport zuständig. Gewählt wurde Bayraktar 2019 auf Vorschlag der Grünen-Fraktion im Esslinger Gemeinderat mit einer Mehrheit von 25 zu 13 Stimmen.

Auch in Friedrichshafen liegt das Vorschlagsrecht bei der Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Andreas Köster bei den Grünen als zweitstärkster Fraktion im Gemeinderat. Dass sie davon Gebrauch machen werden, hatten sie bereits im Oktober angekündigt. Wie Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth berichtet, habe man mehrere potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten ins Auge gefasst, auch Anfragen von außen seien berücksichtigt worden.

Letztlich habe sich die Fraktion einstimmig für Yalçın Bayraktar ausgesprochen. Wichtige Kriterien bei der Auswahl waren laut Christine Heimpel, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, neben Qualifikation, beruflicher Erfahrung auch die Persönlichkeit und der Bezug zu Friedrichshafen.

Erst seit knapp drei Jahren Bürgermeister in Esslingen

Bevor Yalçın Bayraktar Ende 2019 in Esslingen zum Bürgermeister gewählt wurde, war er knapp zwei Jahre Amtsleiter für Soziales, Familie und Jugend in Friedrichshafen. In den Jahren 2014 bis 2018 war er im Landratsamt Bodenseekreis tätig gewesen, zuletzt als Amtsleiter für Migration und Integration. Dass die Häfler Grünen ihn von einer Bewerbung überzeugen konnten, hat laut eigener Aussage ganz viel mit Heimatverbundenheit zu tun.

Sehnsucht nach der Heimatregion

„Auch wenn es mir bei erfolgreicher Wahl schwerfallen wird, mein jetziges Amt in Esslingen zu verlassen, haben für mich sowohl die gleich spannende Aufgabe beziehungsweise die gleichen Themenbereiche des Dezernates in Friedrichshafen als auch die Sehnsucht nach meiner Heimatregion die ausschlaggebende Rolle für meine Kandidatur gespielt. Ich möchte das wertvolle Amt, das ich innehabe, in Zukunft gerne in Friedrichshafen ausüben“, sagt der 44-Jährige. Die 2020er-Jahre seien geprägt von Krisen, vom demografischen Wandel und sozialen Herausforderungen. „Gerne möchte ich meine Erfahrung und mein Fachwissen einsetzen, um diese schwierigen Jahre für die Häfler Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Zufriedenheit zu gestalten“, fügt Bayraktar hinzu.

„Wir freuen uns, dass sich Yalçın Bayraktar entschieden hat, sich für das frei werdende Dezernentenamt in Friedrichshafen zu bewerben“, konstatiert Anna Hochmuth im Namen ihrer Fraktion. Und ergänzt: „Wir kennen ihn aus seiner Zeit in Friedrichshafen, wo er als Leiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend immer Lösungen im guten Einvernehmen mit allen Fraktionen gefunden hat.“

Bevor die Grünen-Fraktion die Kandidatur von Yalçın Bayraktar per Pressemitteilung öffentlich gemacht hat, hat sie Oberbürgermeister Andreas Brand sowie die Fraktionsvorsitzenden über ihren Kandidaten informiert.