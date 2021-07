Ein abwechslungsreicher Sommer

Gute Nachrichten: Die Ailinger Ferienspiele finden vom 29. Juli bis 10. September statt. Es wird, ähnlich wie im vergangenen Jahr, ein reduziertes Programm geben und weniger Teilnehmende können mitmachen, teilen die Veranstalter mit. Die Ferienspiele 2020 hätten gezeigt, dass ein abwechslungsreiches Programm aus sportlichen, künstlerischen und lehrreichen Aktionen auch in der Pandemie möglich sei, so die Veranstalter. Helfer aus Vereinen, Gewerbe und Privatpersonen unterstützen die Ailinger Ferienspiele.

Es stehen Angebote der Tanzschule No.10, der Besuch im Zeppelin-Museum, Nachmittage auf dem Islandponyhof Isenburg und auf Schmid´s Ponyhöfle oder die Vorlesestunden des Medienhauses im Wellenbad und im Obstgarten auf dem Programm. Auch der Ailinger Backhäusle Verein wird für eine leckere Abwechslung beim Pizzabacken sorgen, während Susi Cakes süße Leckereien mit den Kindern zaubert. Außerdem führt der RSV Seerose Interessierte ins Rennradfahren ein. Neu ist das Schützentraining mit der Schützengesellschaft Friedrichshafen sowie mehrere Angebote des DAV Friedrichshafen. In Kooperation mit den Häfler Bädern finden mehrere Angebote im Wellenfreibad in Ailingen statt. Die Astronomische Vereinigung Bodensee taucht mit den Teilnehmenden in die Welt der Astronomie ein.

Das gesamte Programm kann ab Dienstag, 13. Juli, unter www.ailingen.feripro.de abgerufen werden. Am Freitag, 16. Juli wird das gesamte Programm – als Ersatz für einen gedruckten Flyer - in den Ortsnachrichten Ailingen und Ettenkirch veröffentlicht.

Wer am Ferienprogramm teilnehmen will, muss ich vorab anmelden. Die Anmeldefrist dauert von Samstag, 17. Juli, bis Donnerstag, 22. Juli. Wegen des reduzierten Angebots kann sich jeder Teilnehmer nur für drei Programmpunkte anmelden. So soll möglichst vielen Kindern die Chance geboten werden, an den Ailinger Ferienspielen teilnehmen zu können.

Alle angemeldeten Kinder kommen unabhängig vom Anmeldedatum gleichberechtigt zum Zuge. Eine automatische programmgestützte Platzvergabe garantiert eine gerechte Zuweisung, welche nach Ablauf des Anmeldezeitraums durchgeführt wird. Ab dem 24. Juli können noch freie Plätze bei Programmpunkten direkt belegt werden.

Sollte es weitere Lockerungen geben, besteht auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmerzahl erhöht werden darf oder Programmpunkte bei sehr großer Nachfrage ein weiteres Mal angeboten werden und somit freie Plätze kurzfristig zur Verfügung stehen.

Fragen zum Ferienprogramm beantworten die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information Ailingen, Telefon 07541 / 507224, E-Mail an a.fehringer@ailingen.de. Alle Infos können auch im Internet unter www.ailingen.de abgerufen werden.