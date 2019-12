Ein Abend voller Überraschungen im Bahnhof

Klassische Musik als Performance. Der Konzertsaal wird zum Club, zur Tanzfläche. So stand’s in der Ankündigung. Also nichts wie auf zum Bahnhof Fischbach, zum „Orchester im Treppenhaus“ aus Hannover und sich bei seinem Programm „Disco“ darauf freuen, dass alle gängigen Erwartungshaltungen konterkariert werden. Und tatsächlich: Es wurde zumindest ein Abend voller Überraschungen.

Überraschung Nummer Eins: Die Zweiklasseneinteilung. Für Abonnenten des Kulturbüros sind Sitzplätze reserviert. Alle anderen dürfen sich stehend um diverse Bistrotische drapieren. „Wir haben uns ganz spontan dafür entschieden, hierher zu kommen und sind wirklich gespannt, was auf uns zukommt“, sagen zum Beispiel die Häflerinnen Claudia Husmann und Iris Eichenberg. Dass sie auch sonst ab und zu in Klassikkonzerte gehen, das geben sie gerne zu – doch heute soll es mal ein ganz anderes, moderneres Klangerlebnis werden.

Auf klassische Musik so richtig abtanzen? „Experimentell“ wird es in jedem Fall werden. So auch die Vorahnung von Bettina Seidel und Birgit Köhler. „Vom ekstatischen Tanz bis zum stoischen Sitzenbleiben des Publikums ist wohl alles denkbar“, stellt sich die ganz offene Erwartungshaltung von Ulrich und Anja Meister aus Langenargen dar.

Mittlerweile haben die – im durchaus klassischen Schwarz gekleideten – Musiker Einzug gehalten. Dass sein Orchester auch mal Mozart oder Prokofjew spiele, das verrät Dirigent Thomas Posth und nährt gleichzeitig die Annahme, dass es damit an diesem Abend wohl nichts werden wird. Also kein klassisches Konzert im eigentlichen Sinn, sondern Neukompositionen zeitgenössischer Musiker, die von einem elfköpfigen, klassisch besetzten Klangkörper präsentiert werden.

Im Mittelpunkt stehen Stücke aus dem Orchester-Album „Totale Haptik“. Schlagzeugdominante Stücke wie „Stairs with no squares“, bei denen man die Buschtrommeln zu vernehmen meint, dann wieder Werke, bei denen sich Tuba, Posaune und Bassklarinette so richtig austoben können und das Lieblingsstück der Flötistin, bei dem es vergleichsweise still wird und die ansonsten eher vernachlässigten Streicher zu ihrem Recht kommen.

Tanzen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, wie Thomas Posth gleich zu Beginn klargestellt hat. Er geht mit gutem Beispiel voran, auch die Orchestermitglieder grooven sich schnell ein. Im Parkett gibt man sich derweil noch zurückhaltender. Mit der Ruhe auf der Tanzfläche ist nach einer guten Viertelstunde endlich Schluss. Dafür sorgt ein unerschrockener Herr mittleren Alters mit recht geschmeidigen Moves. Der Mann mit dem Basecap gibt wirklich alles, richtet sich immer wieder auffordernd in Richtung der Sitzreihen – und trotzdem bleiben seine Animationsversuche recht erfolglos. Aber immerhin: An den Bistrotischen wippen nicht nur die ersten Füße, auch die eine oder andere Hüfte wiegt sich schon im Beat.

Kurz vor Schluss des etwa 90-minütigen Konzerts ist es dann doch soweit. Der Alleinunterhalter, der mittlerweile komplett ausgepumpt sein dürfte, hat sich auf der Tanzfläche doch nicht ganz umsonst abgemüht und findet immerhin ein paar Mittänzer. Na also. Beifall gibt’s in jedem Fall reichlich für die Musiker aus Hannover. Ob das Häfler Kulturpublikum vielleicht noch nicht ganz reif ist für die innovativen Konzepte des Orchesters im Treppenhaus oder ob sie vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind, darüber mag man beim Nachhauseweg gerne trefflich streiten. Das größte Lob hat sich jedem Fall der unermüdlich tanzende Basecap-Träger verdient. Soviel ist sicher.