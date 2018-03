Die Besucher des Buchcafés Gessler 1862 sind am Samstagabend vom Jazz-Duo „Jazz à la flute“ unterhalten worden. Lorenzo Petrocca an der Gitarre und Isabelle Bodenseh an der Flöte lieferten leidenschaftlichen Jazz. Ihr Programm an diesem Abend hieß „The Good Life“.

„Es dreht sich um alles, was mit einem guten Leben zu tun hat – essen, trinken, vergangene Liebe, Kinder-alles was das gute Leben ausmacht“, sagte Isabelle Bodenseh zu Beginn und fügte hinzu: „Es geht musikalisch um die Flöte im Jazz“. Die Querflöte und die Gitarre als ganz unterschiedliche Instrumente harmonierten in den jazzigen Stücken, vielleicht auch gerade deshalb, weil der Jazz aus dieser Kombination heraus noch markanter heraussticht. So unterschiedlich wie ihre Instrumente sind auch die Musiker selbst: Sie, studierte Musikerin, die durch den Jazz zu einer musikalischen Freiheit fernab von eingrenzenden Musiknoten und Konventionen gefunden hat; er, ein Autodidakt, der keine Noten lesen kann und nach Gehör spielt. Das Duo spielt seit drei Jahren zusammen und führte ein Programm auf, das für die Jazzkenner ein Hörgenuss war und für die Neulinge im Jazz ein Hineinschnuppern in Jazzklassiker wie „Time after Time“ vom Jazzmusiker Chet Baker oder in eine Ballade von John Coltrane.

Aber auch selbst komponierte Stücke waren dabei, ein Stück, das Lorenzo Petrocca seiner Frau Corinna widmete. Was es bedeutet, Jazz zu spielen, lebten die beiden vor, so zum Beispiel bei dem Lied „Eight bars of Beauty“. Lorenzo Petrocca erkundigte sich noch kurz nach der Tonart, dann legten sie einfach los und spielten, um danach festzustellen: „Das war fast impressionistisch“.

Spontan ging es durchs Programm weiter. „Ich fang einfach mal an“, sagte Isabelle Bodenseh ihrem Musikkollegen. Kein Problem für Lorenzo Petrocca, der sich mühelos in das Stück hineinfand. Auf Wunsch zweier Zuhörer spielte das Duo das Stück „Estate“ von dem italienischen Jazzmusiker Bruno Martino. Estate heißt übersetzt Sommer, ein Stück, das inhaltlich die Musik einer tragischen Liebe ist, bei der der Sommer den jungen verliebten Mann an seine verlorene Liebe erinnert.

Ohne Zugabe ließen die Zuhörer im Gessler das Duo nicht ziehen. Nach einer kleinen Absprache vor dem letzten Stück „Volare“, sagte die Flötistin: „Wir spielen sowieso jedesmal anders – das ist Jazz“. Dann legten sie los und man spürte erneut die Spielfreude der beiden Musiker, die an diesem Abend gezeigt haben, wie die Querflöte mit der Gitarre musikalische Zwiegespäche führen kann. Die Sprache der Instrumente blieb der Jazz.