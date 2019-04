Das Resümee gleich vorweg: Es war ein Konzertabend zum Genießen. Ein Klangerlebnis, das innerlich berührte und bei dem manch einer der zahlreichen Besucher am Ostermontag im gut gefüllten Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses nach einem zweistündigen anspruchsvollen Programm mit einem entspannten Lächeln nach Hause gegangen sein dürfte. Bereits zum dritten Mal gastierte Amelie Herzogin von Württemberg zusammen mit „Pieter Schoeman, students & friends“ in ihrer Heimatstadt und wiederum konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Mitglieder des Streichensembles vor Spielfreude nur so sprühten und der Funke der Begeisterung sofort ins Publikum übersprang.

Passend zur entspannten Atmosphäre und zur Leichtigkeit des Konzerts auch der kleine und äußerst charmante „Zwischenfall“ bei der Begrüßung durch Gastgeberin Herzogin Amelie. Als sie den Zuschauern davon berichtete, dass sie bereits im zarten Alter von drei Jahren bei den Suzuki Streichern in Ravensburg mit dem Geigenspiel begonnen und sich seit nunmehr zwei Jahrzehnten mit großer Leidenschaft der Violine verschrieben habe - und dabei sah, dass ihre in der ersten Reihe sitzende Mutter Herzogin Marie beim Rückblick auf diese Zeiten innerlich schmunzeln musste, konnte sich die Tochter selbst des heftigen Lachens nicht erwehren und benötigte einige Momente zur Sammlung, um ihre Ausführungen fortzusetzen.

Ein stimmiger musikalischer Einstieg gelang mit Edgar Elgars „Serenade für Streichorchester e-moll“, die er Ende des 19. Jahrhunderts als junger Mann in jenen Jahren schrieb, als er noch weit davon entfernt war, das Londoner Musikleben mit Werken wie „Pomp and Circumstance“ zu beherrschen. Sehr einfühlsam und differenziert interpretierte das Streichensemble die pastoralen Neigungen des Kopfsatzes, die elegischen Züge des Larghettos, ebenso wie den heiteren Ausklang des Allegrettos – das kurz vor Schluss noch einmal den ersten Satz anklingen und damit auch an Antonin Dvoraks bereits knapp 20 Jahre zuvor komponierte „Serenade für Streicher“ erinnern lässt. Weitere Programmhöhepunkte – wie etwa die Konzerte von Antonio Vivaldi in a-moll und d-moll - zu nennen, fällt nicht schwer, nicht zuletzt auch durch die erfrischende, unterschiedliche Besetzung der Solopartien. Bei den drei Sätzen des Bach’schen Doppelkonzerts in d-moll wechselt sich Herzogin Amelie mit Wilmien Janse van Rensburg, Laura Caterina Hampe und ihrem Geigenprofessor Pieter Schoeman ab. Immer wieder scheinen die gleichberechtigten Solostimmen fast zu verschmelzen. Mit einer wahren Fugenexplosion beginnt der erste Satz. Besonders bewegend auch das Largo, bei dem der sehr zurückhaltende Klang des Orchesters sich wie selbstverständlich in die Führung der Solisten einfügt.

Virtuoser Schlusspunkt

Virtuos dann der Schlusspunkt: Als Solist von Franz Schuberts „Rondo für Violine und Streicher in A-Dur“ sorgt Pieter Schoeman zusammen mit den Musikern seines harmonischen Ensembles für Gänsehautmomente im Publikum – und für frenetischen, langanhaltenden Applaus. Wie hatte Herzogin Amelie anfangs gesagt: „Vielleicht werden die Auftritte von Pieter Schoeman, students &friends in Friedrichshafen ja zu einer schönen Tradition.“

Dagegen wäre wirklich nichts einzuwenden.