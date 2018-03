Es ist traditionell das Schmuckstück der Messe „Pferd Bodensee“, wenn hochkarätige Pferdekünstler und Artisten beim Gala-Abend in der Rothaushalle das Publikum zum Staunen bringen. Rasante Stunts, anmutige Gespanne und elegante Dressuren, stets gespickt mit einer guten Dosis Humor, machten das rund dreistündige Programm zu einem kurzweiligen Erlebnis. Beide Vorstellungen, am Freitag- und Samstagabend, waren bereits im Vorhinein ausverkauft.

Wie gut Pferd und Mensch als Partner harmonieren können, bewiesen gleich mehrere Akteure im Laufe der Show. Spielend leicht wirkte es beispielsweise, als die Französin Mélie Philippot im Damensattel und nur mit einem Halsring eine stilvolle Dressur zeigte. Noch einmal mehr beeindrucken konnte sie die Zuschauer mit ihrer zweiten Nummer – was vor allem an ihrer kleinen Begleitung gelegen haben dürfte. Denn synchron zu ihrem Kaltblüter tanzte ihr Minihengst Diego durch die Halle, den sie allein mit Stimme und einer langen Gerte dirigierte. Egal, ob Übungen wie Passage, Piaffe, spanischer Schritt – alles kein Problem für den Knirps, der sich am Ende sogar brav wie sein großer Kollege vor dem Publikum verneigte.

„Invasion“ der Schimmel

Ihrem Namen alle Ehre machte die „Schimmelinvasion“: Insgesamt 24 Pferde trabten durch die Bahn, als vier Fahrer ihre Kutschen mit jeweils sechs Pferden gekonnt aneinander vorbei lenkten. Ordentlich Pferdestärken hatte auch der Römerwagen vor sich, der von acht Hengsten gezogen wurde und manchen Zuschauer in die Zeit der Ben-Hur-Filme zurückversetzte. Doch warum sollen beim Kutschensport eigentlich nur die Pferde in Bewegung sein, dachte sich eine Gruppe von Fahrern und entwickelte ihre ganz eigene „Fitness für Fahrer“.

Statt der Kutschen trabten sie kurzerhand selbst hinter ihren Pferden her. Ebenfalls lediglich am langen Zügel war Robert Pritzi unterwegs. Der Allgäuer ist Europameister im Holzrücken und hatte eine der schwergewichtigsten Pferderassen der Welt mitgebracht, einen Brabanter. Mit einem Holzstamm gab er Einblicke in seine Arbeit, bei der das Pferd auf jedes kleine Kommando achten muss, um die schwere Last sicher zu transportieren.

Auf keinem Gala-Abend darf die sogenannte Ungarische Post fehlen, die mit der „Oberländer Reitergruppe“ zünftig vertreten war. In Lederhosen und Tracht kamen die jungen Männer auf dem Rücken ihrer Kaltblüter stehend in die Bahn. Während ihrer Choreografie zu fetzigem Volksmusik-Rock ließen die Oberländer auch schonmal die Karbatsche knallen. Ihre sanftmütigen Kaltblüter kümmerte es wenig. Aus Friedrichshafens Partnerstadt Delitzsch war eine Gruppe renommierter Voltigierer angereist – allerdings ohne Pferd. Benzin statt Heu und Motoröl statt Kraftfutter, so lauten die Vorlieben ihres Mustangs, den sie stattdessen mitgebracht hatten. Mit ihrer waghalsigen Akrobatik auf dem Dach des Autos bewiesen sie, dass es zum Voltigieren gar nicht zwingend einen echten Vierbeiner braucht.

Lautstarker Applaus zum Finale

Für das Finale des Abends hielten die Organisatoren noch einen ganz besonderen Trumpf bereit: Erstmals war Lorenzo, besser bekannt als der „fliegende Franzose“, zu Gast. Insgesamt zwölf Pferde waren es am Ende, die er einzig mit seiner Stimme und einer langen Gerte lenkte – während er auf dem Rücken zweier seiner Pferde stand. Weder Zaumzeug noch Sattel braucht der Meister der Freiheitsdressur, um zwölf Pferde gleichzeitig über Hindernisse springen zu lassen. Das Raunen, das während seiner Vorstellung durch die Zuschauerreihen ging, spricht für sich. Ebenso der lautstarke Applaus, als zum Abschied alle Pferde seelenruhig mit den Vorderbeinen auf ein Podest stiegen.