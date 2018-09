Ein Überlebender des KZ Auschwitz berichtet

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) lädt zum Zeitzeugengespräch mit KZ-Überlebenden Hermann Mano Höllenreiner und Viktoria Doris Graenert, Vorstandsmitglied der deutsch-polnischen Stiftung für Internationalen Jugendaustausch, ein. Der KZ-Überlebende wird am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr im ZF Campus der Zeppelin-Universität, Fallenbrunnen 3, Friedrichshafen, über seine Erfahrungen als Kind und Jugendlicher in der Nazizeit berichten.

Hermann „Mano“ Höllenreiner, geboren am 19. Oktober 1933 in Hagen, wurde im März 1943 im Alter von neun Jahren mit seiner Familie von München nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er am 16. März mit der Häftlingsnummer Z - 3526 tätowiert und im Hauptbuch registriert. 1944 war er Häftling im Männerlager des KZ- Ravensbrück und ab Winter jenes Jahres im KZ Sachsenhausen. Vollkommen entkräftet wurde er bei Kriegsende von französischen Kriegsgefangenen mit nach Frankreich genommen. Er wurde in Paris von einer Familie aufgenommen, kam jedoch aufgrund von Auffälligkeiten wegen seiner Traumatisierungen kurzzeitig in die Kinderpsychiatrie. Erst als die Tätowierung seiner Häftlingsnummer auf dem Arm entdeckt wurde, wurde über Suchdienste seine Familie ermittelt, zu der er im Dezember 1946 zurückkehren konnte.Das Jugendbuch „Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war“ von Anja Tuckermann 2008 erschienen, beruht auf seiner Lebensgeschichte.

Pflichtlektüre für Realschüler

Die Veranstaltung mit dem gleichnamigen Titel findet in Kooperation mit dem Landratsamt Bodenseekreis, dem Amt für Migration und Integration, dem Alevitischen Bildungswerk, der Koordinierungs- und Fachstelle Bodenseekreis Demokratie leben!, der Zeppelin Universität sowie der Betriebsseelsorge, dem DGB, dem VVN-BdA und Attac statt.

Das Buch ist für die Realschüler der 10. Klasse zur Pflichtlektüre für die Deutschprüfung 2019 festgelegt worden. Für diese Schüler kann es ein besonderes Erlebnis sein, hinter der Geschichte und dem Erzählten auch die Person kennen zu lernen, schreibt der Veranstalter.