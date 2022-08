Ehrung langjähriger Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. ist stolz darauf, dass an der Mitgliederversammlung am 23. Juli sechs Mitglieder geehrt wurden, die seit 40, 45 und 50 Jahren dem Verein die Treue halten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und der Vorsitzende, Norbert Kiwatsch, bedankt sich für so viel gelebte Verbundenheit und betont, dass die Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung sich stark machen müssen für deren Belange. Dieser Personenkreis war durch die Pandemie besonders betroffen und alle genießen die persönlichen Treffen daher umso mehr. Foto: Gabi Müller