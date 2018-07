Nachdem die Häfler Achtklässler am Samstagnachmittag ihren Ball- und Schützenkönig gekürt hatten, versammelte sich Prominenz aus Friedrichshafen und Umgebung zum traditionellen Ehrenschießen.

Ehemalige Seehasen, Mitglieder des Seehasenpräsidiums und Stadträte traten dabei gegeneinander an. Robert Ackermann, der neue Präsident des Seehasenpräsidiums, eröffnete den Wettbewerb. Begleitet von Bruno Hirschers launiger Moderation („Des war jetzt aber nix“), gaben sich die prominenten Gäste die Armbrust in die Hand. Unter den gut 30 Teilnehmern war neben dem Ehrenpräsidenten des Seehasenpräsidiums Dr. Hermann Dolla, auch Fregattenkapitän Jörg Matthée. Die Stadt Friedrichshafen hatte in den Sechziger-Jahren eine Patenschaft für das „Marinefliegergeschwader 3 Graf-Zeppelin“ übernommen. Jörg Matthée war anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums dieser Patenschaft beim Seehasenfest und dem traditionellen Ehrenschießen zu Gast.

Alle Teilnehmer, die ins Schwarze getroffen hatten, wurden am Ende zu Siegern gekürt.

Die Sieger des Ehrenschießens: der Ettenkircher Ortsvorsteher Achim Baumeister; der Ailinger Ortschaftsrat Jochen Meschenmoser; Mitglied des Seehasenpräsidiums Sabine Schuler-Seckinger, Präsident des Präsidiums Robert Ackermann; Benedikt Haager, ehemaliger Seehas und Schützenkönig 1996, ehemaliger Seehas Michael Müller und Klaus Gommeringer; technischer Leiter Mitglied des Seehasenpräsidiums.