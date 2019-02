Ehrengastempfang: Erinnerung an Ringtreffen-Vater Uli Müller

Die Guggamusik Rötenbach hat den Anfang gemacht, als die Gastgeber und Gäste des Ehrengastempfangs sich am Freitag auf den Weg vom Narrenbaumstellen auf dem Adenauerplatz in Richtung Restaurant im Zeppelin- Museum machten. Mit lauter und fetziger Musik haben sie den Empfang angekündigt und das Restaurant füllte sich rasch.

(Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) (Foto: Von Lydia Schäfer) 1 von 1

Das Präsidium des ANR, das Orga-Team der Narrenzunft Seegockel, befreundete Zünfte und geladene Gäste, darunter Oberbürgermeister Andreas Brand, Landrat Lothar Wölfle, Peter Gerstmann, Konzernchef der Zeppelin GmbH, Hermann Dollak als ehemaliger Präsident des Seehasenfestausschusses oder auch Robert Ackermann als amtierender Präsident.

Es war ein Abend der Danksagungen an die Unterstützer des Ringtreffens, an die Stadt und den Landkreis für die unkomplizierte Zusammenarbeit, und ein Abend der Erinnerungen an die Anfänge und an Uli Müller, der 2013 als Zunftmeister der Seegockel die Saat für das Ringtreffens in Friedrichshafen legte, nicht ahnend, dass er das Erblühen dieser Saat nicht mehr miterleben würde.

Zu Tränen gerührt

So blieb die Rede des amtierenden Zunftmeisters Oliver Venus den Häfler Gästen besonders eindrücklich in Erinnerung. Venus fand die richtigen, berührenden und eindringlichen Worte, um seinem „geliebten und geschätzten Freund“ zu danken, in der Hoffnung, dass Uli Müller jetzt von einem anderen Ort dieses Ringtreffen miterleben würde. Die Stimme versagte ihm bei seiner Rede und jeder, der Uli Müller kannte, wischte sich selbst verstohlen die eine oder andere Träne aus den Augen.

Fasnacht ist Brauchtum: Am ersten Abend beim Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Friedrichshafen haben einige Zünfte ihre Tänze gezeigt.

„Es fing mit einem Satz an, den Uli Müller so nebenher dahingesprochen hat“, erzählte auch Gusti Reichle, Präsident des ANR. Als Gründerstadt des ANR sollte der 50. Geburtstag auch hier wieder gefeiert werden. Das Ergebnis der jahrelangen Vorarbeit konnten die Besucher an diesem Wochenende sehen.

Gelebtes Brauchtum, Hästräger aus den 88 Mitglieder- und zwei Gastzünften, „und den Höhepunkt am Sonntag: den Narrensprung“, sagte Gusti Reichle. Vier Jahre Arbeit würden jetzt ihre Früchte tragen, es solle ein Wochenende des gelebten Brauchtums sein und des „Small-Talks“. Schließlich wurden auch noch Ehrungen ausgesprochen und Oberbürgermeister Andreas Brand sowie Landrat Lothar Wölfle wurden zu Ehrennarren ernannt. Sie erhielten dazu die obligatorische ANR- Narrenkappe.

Der Baum steht vor dem Rathaus - Friedrichshafen ist für dieses Wochenende in närrischer Hand.