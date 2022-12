Ehrenamts-Förderpreis des Bodenseekreises verliehen

„Vielfältig und bunt“: So lautete das Motto des Ehrenamts-Förderpreises des Bodenseekreises 2022. Der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Förderpreis wurde bei einem Festakt im Landratsamt verliehen. Für ihr wertvolles Engagement wurden Menschen, Vereine und Initiativen aus dem Kunst- und Kulturbereich ausgezeichnet, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. Es gibt fünf Preisträgerinnen und Preisträger. Zudem wurde erstmals ein Sonderpreis vergeben, der den wichtigen Einsatz gegen Diskriminierung von queeren Personen würdigt.

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenswertes von heimatgeschichtlicher Bedeutung zu sammeln, zu ergründen und in verschiedenen Formen zu veröffentlichen. Er fördert damit Kunstschaffende und setzt sich für den Erhalt von Kunst-, Bau- und Altertumsdenkmälern ein, wie das Landratsamt scheibt. Ein weiteres Ziel ist es, Veröffentlichungen und Dokumentationen über Kluftern, die Teilorte Efrizweiler und Lipbach sowie das Umland fortzusetzen und zu ergänzen. Die Klufterner Hefte sind ein Ergebnis davon. Seit 2003 veranstaltet der Verein zudem die Klufterner Geschichts- und Kunsttage.

Ein Team von rund 30 engagierten Bürgerinnen und Bürgern bietet seit bereits 20 Jahren ein breites Kulturangebot in der der Mühle Oberteuringen. Die Bandbreite reicht hier von der Kleinkunst und dem Kabarett bis hin zu Comedy, Theater, Lesungen, Musik, Dinner-Veranstaltungen und Kindertheater sowie Programmen zur Inklusion und Kunstausstellungen für Kinder. Das abwechslungsreiche Angebot bietet für jeden Geschmack etwas und vereint die Menschen aller Altersgruppe an einem Ort. Die Veranstaltungen sind nicht nur innerhalb der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, sondern auch darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil für die Kultur im Bodenseekreis geworden.

Der Kinder- und Jugendcircus Faustino mit seinen aktuell 130 Mitgliedern wurde im Jahr 2000 als permanentes Lernprojekt gegründet und bietet ein breites artistisches Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Jede oder jeder übt in seinem oder ihrem eigenen Tempo. So kommen alle schrittweise zu einem Erfolgserlebnis, und Hemmungen sowie Ängste entstehen nicht. Das Üben stärkt das Vertrauen in sich selbst und fördert nicht nur die eigenen Fertigkeiten und das Körpergefühl, sondern auch soziale Kompetenz und eigenständiges Handeln.

Der Kulturkreis Meckenbeuren bietet eine kulturelle Vielfalt in ganz besonderem Ambiente. In einem renovierten Bahnschuppen und einem ausrangierten Güterwaggon haben Menschen aller Altersklassen die Möglichkeit, ihre Ideen im Bereich der Kulturarbeit umzusetzen. Von Ausstellungen, Lesungen, Diary Slams, Konzerten oder Theater wird alles ermöglicht und geboten. Dadurch ist der Verein eine große Bereicherung für Meckenbeuren und Umgebung, ohne den die vielseitige Kulturlandschaft nicht bestehen und wachsen könnte.

Signatur ist eine grenzübergreifende literarische Initiative aus Tettnang, die 1992 in Lindau gegründet wurde. Sie veranstaltet Lesungen, Poetry Slams, Kulturgespräche und Literaturfeste. Autorinnen und Autoren, egal ob aus dem Amateur- oder Profibereich, erhalten dort die Möglichkeit, ihre bislang unbekannten Texte zur Diskussion anzubieten. Die Rückmeldungen wirken im Idealfall als wertvolle Anstöße, um den eigenen Text weiterentwickeln zu können. SIGNATUR möchte alle Menschen, unabhängig von Alter und Herkunft, dazu ermutigen, ihre Lust am Schreiben zu entwickeln und den ein oder anderen Text aus der Schublade ans Licht zu holen. Als zusätzlichen Ansporn vergibt SIGNATUR seit 2004, gemeinsam mit der Volksbank Tettnang eG, einen Förderpreis für Literatur.

Gemeinsam mit dem Motto „Vielfältig und bunt“ ist dieses Jahr die Idee entstanden, erstmals einen Sonderpreis zu vergeben. Geehrt wurde Jona Oremek für den Mut, sich gegen Diskriminierung von queeren Personen einzusetzen. Jona Oremek organisiert Veranstaltungen wie den Christopher Street Day in Friedrichshafen oder den International Day against Homo-, Bi- and Transphobia. Jona Oremek tritt für ein weltoffenes Friedrichshafen ein und möchte andere Menschen dazu aufrufen, sich ebenfalls für ein soziales Miteinander aller Menschen zu engagieren. Ganz egal, welcher Nationalität, Sexualität oder sonstigen Differenzierungsgruppen sie angehören. Denn nur gemeinsam sei es möglich, nachhaltig für Veränderungen einzustehen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Entgegengenommen wurde der Sonderpreis von zwei Mitgliedern des Vereins Übergang zur Vielfalt Ravensburg.

Insgesamt 25 Bewerbungen für den Ehrenamtspreis des Landkreises gingen diesmal im Landratsamt ein. Die Preisträgerinnen und Preisträger wählte ein Kuratorium aus. Das Gremium unter Vorsitz des Sozialdezernenten Ignaz Wetzel setzt sich aus Expertinnen und Experten aus der Verwaltung sowie Mitgliedern des Kreistages zusammen.