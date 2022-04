Ehrenamtliche Vorlesepaten gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Vorlesenetzwerk der Kinderstiftung Bodensee sucht im Bodenseekreis ehrenamtliche Vorlesepaten und -patinnen, die Freude daran haben Kinder in die Welt der Bücher zu entführen. Dabei sollten Sie Gespür für Kinder, Lust am Lesen und die Bereitschaft, etwa zwei Mal im Monat oder auch öfter, in einem Kindergarten oder einer Schule vorzulesen mitbringen.

Für weitere Infos und bei Interesse an diesem Ehrenamt melden Sie sich bitte bei der Projektkoordinatorin Maren Dronia, dronia@kinderstiftung-bodensee.de oder per Telefon: 0 75 41- 30 00 73. www.kinderstiftung-bodensee.de Foto: Kinderstiftung Bodensee