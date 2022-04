Video: Alte Räder nicht verschrotten - Ehrenamtliche reparieren Fahrräder für Flüchtlinge

In Friedrichshafen werden seit 2015 ehrenamtlich Fahrräder repariert und an Flüchtlinge gespendet. Ulrich Baum hat die Aktion auf der Straße begonnen und aufgrund des enormen Andrangs musste inzwischen eine eigene Werkstatt her.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um Spenden oder Fundräder. Wichtig ist nur, dass sie noch verkehrstauglich sind und auch von Ehrenamtlichen zu reparieren sind. In Friedrichshafen herrscht also reges Treiben vor der kleinen Garage, die die „Asyl Werkstatt“ beheimatet.

Da aufgrund der aktuellen Situation vermehrt Ukrainer nach Deutschland flüchten, gewinnt die kleine „Asyl Werkstatt“ wieder an Zulauf.

Immer dienstags von 14.30 bis 16 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr öffnet sich das Garagentor der Werkstatt in der Ailinger Straße 10 und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer machen sich an die Arbeit, um aus alten und defekten Rädern neue verkehrssichere Fahrräder zu machen. Damit sind die Menschen wieder mobil und können ohne fremde Hilfe von Ort zu Ort kommen.

Die Fahrradwerkstatt Asyl mit den Helferinnen und Helfern aus Friedrichshafen und Umgebung ist dem Helferkreis St. Columban angeschlossen. Wer Lust hat, in der Fahrradwerkstatt Asyl mitzumachen, kann sich jederzeit bei Ulrich Baum und seinem Team in der Werkstatt in der Ailinger Straße 10 melden. Helfende Hände sind jederzeit willkommen.