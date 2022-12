Ehrenamtliche für Bewerbungstraining für Menschen mit Migrationsbiografie gesucht

Für das Projekt „Bewerbungstraining für Menschen ab 15 Jahren mit Migrationsbiografie“ sucht die Migrationsberatung im DRK-Kreisverband Bodenseekreis ehrenamtliche Bewerbungstrainer, die Interesse an interkultureller Zusammenarbeit haben und fit am PC und im Internet sind. Interessierte sollten Erfahrung mit Bewerbungsabläufen mitbringen, ein gutes Netzwerk an Betrieben und Unternehmen wäre von Vorteil. Die Trainer erhalten eine Aufwandsentschädigung.

In der Migrationsberatung des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis und des CJD Bodensee-Oberschwaben machen die Mitarbeitenden immer wieder die Erfahrung, dass manche Migranten Schwierigkeiten haben, eine Bewerbung zu schreiben – trotz guter beruflicher Kompetenzen und der Motivation, einen Job zu finden. Dieses Training soll die Menschen dazu befähigen, ihre Bewerbungsunterlagen selbstständig zu erstellen und ihre digitale Kompetenz zu steigern.

Das Projekt ist so konzipiert, dass die Teilnehmenden ein Programm mit vier Terminen à zwei Stunden (innerhalb eines Monats) durchlaufen. Die Gruppen mit maximal sieben Teilnehmenden treffen sich im PC-Raum des CJD in Friedrichshafen.

Wer hier unterstützen möchte, kann sich auch per E-Mail melden und erhält dann eine Konzeption des Projekts, um sich ein besseres Bild vom Ablauf machen können. Ansprechpartnerin beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis ist Andrea Obad, Telefon 07541/504156 oder Mail andrea.obad@drk-kv-bodenseekreis.de.