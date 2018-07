Ehrenamtliche des Karl-Olga-Hauses machen Ausflug nach Straßburg

Zum 20jährigen Bestehen der „Karl-Olga-Hilfe“ besuchten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Europäische Parlament in Straßburg. Nach dem Besuch im Europäischen Parlament hatten die Reisenden genügend Zeit, um die attraktive Innenstadt Straßburgs zu besichtigen.

Am Nachmittag ging es mit dem Bus zum Zentrum der europäischen Politik. Allein die Architektur dieses Gebäudes war beeindruckend. Elisabeth Jeggle, die Abgeordnete unseres Wahlkreises, begrüßte die Gruppe. „Ich freue mich, dass Sie die Gelegenheit nutzen, das Europäische Parlament zu besuchen,“ so Jeggle. Bürgermeister Peter Hauswald sei, so Jeggle weiter, erst der zweite Bürgermeister, der mit einer Gruppe von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern zu Besuch komme. Höhepunkt des Ausflugs war der Besuch des größten Plenarsaals Europas. Von der Besuchertribüne aus konnten die Gäste einen Blick in die Tiefe des gigantischen Plenarsaals werfen. Europa zum Anfassen, das war es, was sich dort abspielte. Ein ganzes Heer von Dolmetschern sorgte dafür, dass über Kopfhörer die Debatte und auch eine Abstimmung verfolgt werden konnten.