Mit den Worten „Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren sind Vorbilder“ hat Johannes Weindel, Geschäftsführer des Medizin Campus Bodensee (MCB), eine große Besuchergruppe im Schulmuseum Friedrichshafen begrüßt. Mit einer Führung startete dort der dritte „Tag des Ehrenamts“ des kommunalen Klinikverbundes mit Standorten in Friedrichshafen, Weingarten und Tettnang.

Manche der Eingeladenen engagieren sich seit vielen Jahren für die Krankenhaus-Patienten in den Häusern und auf ganz unterschiedliche Weise. Andere sind neu im Kreis der „vorbildlichen Menschen“ und jeder Einzelne „sorgt für ein bisschen mehr Menschlichkeit und Zuwendung im Krankenhausalltag“, wertschätzte Weindel das ehrenamtliche Engagement der Männer und Frauen. Egal, ob sie als „Grüne Dame“ (Besuchsdienst im Klinikum Friedrichshafen) oder Bücherdienst aktiv sind, Patientenfürsprecher oder Wortgottesdienstleiter in Weingarten sind, die Arbeit aller sei „wichtig, wertvoll und vorbildlich“, so der Geschäftsführer.

Nach der unterhaltsamen und profunden Reise unter Führung von Walter Münnich durch die Schulgeschichte ging es in das Restaurant des Württembergischen Yachtclubs an der Uferpromenade. Hier stärkten sich die Ehrenamtlichen auf Einladung des MCB körperlich und seelisch, denn auch der Austausch untereinander ist mehr als wichtig. Vor allem für die „Neuen“ waren die Stunden miteinander wichtig, konnte doch so manche Frage ganz unkompliziert von den „Alten“ beantwortet werden.