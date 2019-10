Ehinger Unternehmen Bottenschein-Reisen chartert Urlaubsflüge von Memmingen und Friedrichshafen aus

Das Ehinger Unternehmen Bottschenschein Reisen chartert für Reisen ab April 2020 Verkehrsflugzeuge an den Flughäfen in Memmingen und Friedrichshafen. Die ersten Ziele liegen in Italien. Das berichtet das Unternehmen.

Die Reisen im neuen Geschäfsbereich „momento by Bottenschein“ werden jeweils von einem Reiseleiter begleitet, der vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen soll. Urlauber sollen sich aus verschiedenen Ausflugsangeboten ein individuelles Programm zusammenstellen können. Das Unternehmen setze auf fachkundige Beratung und persönlichen Service vor Ort, heißt es dazu in der Mitteilung.

Geflogen wird mit Airbus-320-Verkehrsflugzeugen. Die ersten Zielorte, die vom Bottenschein-Flieger im April und Mai 2020 angeflogen werden- liegen in Italien.

Neue Ziele ab Friedrichshafen und Memmingen

„Sardinien, Sizilien, die Liparischen Inseln, der Golf von Sorrent und die Insel Ischia sind nicht nur Traumurlaubsziele, sie haben auch noch etwas gemeinsam: Alle Ziele werden direkt und exklusiv ab dem Bodensee Airport in Friedrichshafen angesteuert. Vom Allgäu Airport in Memmingen starten unsere exklusiv gecharterten Maschinen außerdem an den Golf von Sorrent, nach Sardinien und auf die Insel Ischia“, berichtet Geschäftsleiter Horst Bottenschein.

Im Flugangebot ist eine individuelle Auswahl der unterschiedlichsten Hotelkategorien möglich. „Ob Badeurlaub oder Studienreise, der Kunde kann seinen Urlaub komplett selbst zusammenstellen“, sagt Bottenschein.

Eine Sitzplatzbuchung ist ab sofort möglich.

Regional abheben

„Wir haben uns wegen der kurzen Wege für die beiden Flughäfen in unserer Region entschieden“, sagt Horst Bottenschein. Ein Bustransfer zum Flughafen wird angeboten. Beim Flughafen Friedrichshafen sei es nicht ungewöhnlich, dass Reiseveranstalter einzelne oder mehrere Flüge chartern, sagt Sprecher Andreas Humer-Hager. Durch die zusätzlichen Glüge werde der normale Flugverkehr nicht beeinträchtigt.