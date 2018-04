Ehepaar fliegt dank IBO auf die Seychellen

Das Ehepaar Peter Lilienthal und Roswitha Riess hatte diese Woche besonders viel Glück. Beim Heimat-Quiz der diesjährigen IBO-Messe gewann er zwei Eintrittskarten für das Lego-Land und sie zwei Tickets für einen Flug auf die Seychellen im Indischen Ozean.

Beim Gewinnspiel, einer Kooperation der Schwäbischen Zeitung mit der Messe Friedrichshafen , nahmen um die 5500 Teilnehmer teil. Umso erstaunlicher ist, dass sie den Hauptpreis und er den anderen Preis gewinnen konnte.

Die Flugreise auf die Seychellen wurde von Turkish Airlines gesponsert. Am Gründonnerstag übergaben Hayrullah Dag, Marketing-Mitarbeiter von Turkish Airlines, Rolf Hofer, Projektleiter der Messe Friedrichshafen und Annalena Stampfer und Jessica Fink vom Marketing der Schwäbischen Zeitung die Preise an die Gewinner.

Das Paar will die Reise auf die Seychellen mit einer Reise nach Ägypten verbinden. „Wir haben zusammen schon acht Kreuzfahrten mitgemacht, die uns auf die Kanaren, nach Marokko, nach Italien und nach Spanien führten. Wir waren im Urlaub auch schon in der Türkei und in Ägypten“, nannte Peter Lilienthal einige seiner Reiseziele.