Eine 23-Jährige ist am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung in der Ehlersstraße von ihrem Ehemann an den Haaren gezogen und geschlagen worden. Laut Polizei wurde die Frau dadurch leicht verletzt. Die Frau bat eine Nachbarin um Hilfe, die die Polizei verständigte. Die Beamten verwiesen den 38 Jahre alten Mann vorrübergehend der Wohnung. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eröffnet.