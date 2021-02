Ehemaliger Stadtrat Karl Düsel ist verstorben

Im Alter von 95 Jahren ist der frühere Stadtrat Karl Düsel verstorben. Karl Düsel war von 1965 bis 1971 und von 1974 bis 1980 für die SPD-Fraktion Mitglied im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen, teilt die Stadtverwaltung mit. Während seiner Zeit im Gemeinderat setzte er sich mit Engagement und Tatkraft für die Geschicke der Stadt und zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger ein. Dabei lagen ihm im Besonderen soziale Themen am Herzen. Große Verdienste hat sich Karl Düsel auch für das Stiftungsunternehmen ZF-Friedrichshafen erworben. Karl Düsel hat die Entwicklung Friedrichshafens mitgestaltet und an wichtigen Weichenstellungen mitgewirkt, die bis heute die Stadt prägen. „Wir sind Karl Düsel dankbar und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt die Stadt in der Pressemitteilung.