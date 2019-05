Ehemalige VfB-Profis verraten: So fühlen sich die Volleyballer vor dem großen Endspiel

Das Entscheidungsspiel 5 in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft überträgt Sport 1 am Sonntag, 12. Mai, im Livestream ab 14.30 Uhr. Wer live in der ZF-Arena mit dabei sein will und noch kein Ticket hat, muss auf Rückläufer von reservierten Karten hoffen. Das Spiel ist ausverkauft und nur bei nicht abgeholten Karten gibt es eventuell einen Restbestand an der Abendkasse.