Ehemalige strömen an den Technikcampus der DHBW

Die DHBW Ravensburg feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag: So haben sich rund 250 Ehemalige am Samstag am Technikcampus Friedrichshafen zum ersten Alumnifest der Fakultät getroffen. Sie trafen alte Kommilitonen, staunten über aktuelle studentische Projekte, erlebten unterhaltsamen Talk, einen informativen Vortrag und ließen schließlich das Fest beim Grillen auf der DHBW-Veranda ausklingen, berichtet die DHBW in einem Schreiben. Zudem präsentierte das Formula-Student-Team seine Boliden. Foto: DHBW