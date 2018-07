Ehemalige sind mit Campus Friedrichshafen zufrieden

3940 Ehemalige der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW haben an der Absolventenbefragung des Statistischen Landesamts mitgemacht und Fragen zu ihrem Studium und zum Beruf beantwortet. 85 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrem Studium zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein. DHBW-weit würden 77 Prozent dieselbe Hochschule nochmals wählen. Der Campus Friedrichshafen führt hier die Rangliste der zwölf DHBW-Campus in Baden-Württemberg deutlich an: 92 Prozent antworteten mit „Ja“ oder „eher Ja“.

Der Praxisbezug ist das Erfolgsrezept des dualen Studiums an der DHBW – umso erfreulicher sind die guten Bewertungen der Absolventen etwa für die Praxiserfahrung der Professoren und Dozenten oder den Umfang der gesammelten Praxiserfahrung, heißt es in einer Pressemitteilung der DHBW Ravensburg. Auf dem Zufriedenheitsbarometer (1 bis 100) punkteten bei den Absolventen demnach die Praxiserfahrung der Dozenten und Professoren (79 Punkte), die Praxissemester (75) und der Umgang mit der gesammelten Praxiserfahrung (75). Beim Transfer Hochschule/Unternehmen sahen aber auch einige der Befragten noch Verbesserungsbedarf, 56 Prozent wünschen sich die größere Anwendbarkeit der Studieninhalte beim Partnerunternehmen. Stärker gefördert werden sollte im dualen Studium zudem das interdisziplinäre Denken, das fanden 58 Prozent der Befragten.

Interessant: 36 Prozent der Befragten waren während ihres Studiums in der Theorie- oder der Praxisphase im Ausland, die meisten Studenten waren in den USA, gefolgt von Großbritannien und China.

Rund 80 Prozent der Absolventen hatten direkt nach ihrem Studium einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Viele der Absolventen entscheiden sich zudem, einen Master draufzusatteln – beim Prüfungsjahrgang 2012 waren es bis zur Befragung 40 Prozent, beim Prüfungsjahrgang 2016 waren es 30 Prozent. 44 Prozent sind auch im Master einem dualen Modell treu geblieben und studieren berufsbegleitend.

63 Prozent der Befragten haben in Baden-Württemberg Abitur gemacht, elf Prozent in Bayern. Das Ländle scheint keine schlechte Adresse für die Jungakademiker, denn sind sie fertig mit dem Studium, bleiben 66 Prozent in Baden-Württemberg. Das Statistische Landesamt hat bereits zum sechsten Mal die Absolventen der Standorte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu ihrem Studium und ihrem Berufseinstieg befragt. Befragt wurden bei der aktuellen Studie zwei Jahrgänge – der eine ein Jahre (2016) und der andere fünf Jahre (2012) nach seinem Abschluss. 22,3 Prozent der angeschriebenen Ehemaligen haben bei der Befragung mitgemach und rund 50 Fragen beantwortet.