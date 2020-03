Der Edekamarkt Baur am Romanshorner Platz in Friedrichshafen öffnet ab Montag, 23. März, eine Stunde früher als sonst. Bereits ab 7 Uhr können Kunden den Laden betreten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Diese Erweiterung diene der Entzerrung von Kundenströmen und dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern. „Wir empfehlen insbesondere den Kunden, die zu den besonders gefährdeten Risikogruppen zählen, die frühere Öffnungszeit zu nutzen, um in größtmöglicher Sicherheit und Ruhe einkaufen zu können“, schreibt Edeka Baur.