Derzeit laufen die Bauarbeiten für die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Eckenerstraße. Im nächsten Bauabschnitt musste nun die Fahrspur stadteinwärts der Eckenerstraße in Richtung Friedrichstraße gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Fahrzeuge in Richtung Friedrichstraße werden auf die mittlere Fahrspur gelenkt. Der Verkehr in Richtung Ravensburg und Lindau (stadtauswärts) wird über die Busspur geleitet, sodass der Verkehr weiterhin in beide Richtungen möglich ist. Weiterhin ist auch der Gehweg in diesem Abschnitt gesperrt.

Die Umleitung führt die Fußgänger an der Ampel auf Höhe der Metzstraße über die Fußgängerzone in der Friedrichstraße, durch die Fußgängerunterführung „Mausloch“ bis zur Ampel Ailinger Straße/Paulinenstraße und umgekehrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 31. August.