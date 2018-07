Eckener-Schule verabschiedet 124 neue Kaufleute

124 Schüler der kaufmännischen Berufsschule freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss. Nach einer Ausbildungszeit von zwei bis drei Jahren haben die Absolventen in sechs verschiedenen Berufen ihr Ziel erfolgreich erreicht, teilt die Hugo-Eckener-Schule mit. Besonderen Grund zur Freude hatten 28 Jungkaufleute, welche Belobigungen und Preise erhielten. An ihrer Spitze stand Antonia Margarethe Féret, Kauffrau für Büromanagement bei Denso Adas in Lindau. Sie erhielt den Hugo-Eckener-Preis für die besten Leistungen bei der Abschlussprüfung.

Schulleiterin Susanne Fastnacht beglückwünschte in ihrer Abschlussrede alle Absolventen und wies daraufhin, dass mit der bestandenen Abschlussprüfung ein Lebensabschnitt zu Ende geht, der den Schülern neue Erfahrungen, Perspektiven und die persönliche Weiterentwicklung ermöglicht hat. „Ihre Berufsausbildung ist Stütze, Fundament und zugleich Ausgangsbasis für ihre berfuliche Laufbahn“ rief Fastnacht den neuen Kaufleuten zu. In ihrer Rede betonte die Schulleiterin zudem die berufliche Herausforderung der Digitalisierung, welche nicht nur die Produktion, sondern auch den Dienstleistungsbereich grundlegend verändern wird. Diesen Ausblick verband sie mit einem Rat an die Absolventen: „Behalten Sie auch gegenüber Unbekanntem Mut und Zuversicht. Bleiben Sie aktiv, neugierig und kreativ.“

Außerdem bedankte sich Fastnacht bei allen an der Ausbildung beteiligten Personen und Organisationen, besonders bei den Ausbildungsbetrieben, welche die Verknüpfung von Theorie und Praxis ausfüllen und somit den Erfolg der Schüler erst ermöglichen. Dank dem Zusammenwirken von Unternehmen und Schule sei eine interkulturelle Ausbildung mit Auslandspraktika in Spanien, Frankreich und Irland heute Normalität. Die Attraktivität der Berufsausbildung zeige sich auch daran, dass immer mehr Menschen aus dem Ausland, beispielsweise aus Italien und Spanien, eine Berufsausbildung an der Hugo-Eckener-Schule absolvieren, so Abteilungsleiter David Bucher. Weiterhin trägt die Offenheit des dualen Ausbildungssystems zum Erfolg bei. Das System es ist offen für alle Schulabgänger – ob mit Hochschulreife, mittlerer Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss. Damit ist das duale Ausbildungssystem auch Garant für gelebte und umgesetzte Bildungsgerechtigkeit.

Günter Bretzel, ehemaliger Lehrer an der Hugo-Eckener Schule, resümierte die vergangenen Jahre in der Berufsschule in Form von mehreren Liedern. Ob Zuspätkommen, Klassenarbeiten oder Aufmerksamkeit im Unterricht – mit seiner schwäbischen Mundart entlockte er den Absolventen ein Lächeln, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Insgesamt haben 38 Einzelhandelskaufleute und 25 Verkäufer, 29 Kaufleute für Büromanagement, 17 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 14 Industriekaufleute sowie eine Bankkauffrau erfolgreich die Prüfungen bestanden.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Aushändigung der Zeugnisse und die Verleihung der Belobigungen und Preise. Beim anschließenden Stehempfang ließen Schüler, Ausbildungsverantwortliche aus den Unternehmen und Lehrer die Schulzeit noch einmal Revue passieren. Im Gespräch miteinander betonten Lehrer, wie Schüler die Freude über den erfolgreichen Abschluss.