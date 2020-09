„eCitaro“: Häfler Stadtverkehr testet vollelektrischen Bus

Seit einigen Tagen ist ein vollelektrischer Bus für die Stadtverkehrsgesellschaft im Einsatz. Der batteriebetriebene Bus vom Typ Mercedes „eCitaro“ wird im Realbetrieb getestet, wie die Stadtverkehrsgesellschaft mitteilt. Der Bus wird bis Ende Februar hauptsächlich auf der innerstädtischen Linie 5 zwischen Messe und Klinikum unterwegs sein.

Der Bus wird von zwei ZF-Radnabenmotoren mit jeweils 125 kW angetrieben und verfügt über das größte Batterie-Paket mit 290 kWh Speicherkapazität. Der Elektro-Bus kann damit 71 Personen bis zu 180 Kilometer weit befördern und wird mit Ökostrom „betankt“. Zum Vergleich: Ein moderner Euro-6-Stadtbus fährt mit einer Tankfüllung Diesel gut 600 Kilometer.

„Der ,eCitaro’ gehört zum Stadtbus Überlingen und sollte eigentlich als Shuttle-Verkehr zur Landesgartenschau zum Einsatz kommen, die ja leider auf das nächste Jahr verschoben werden musste. Daher haben wir uns in Abstimmung mit den Überlinger Kollegen jetzt den modernen E-Bus ausgeliehen und wollen nun auch in Friedrichshafen praktische Erfahrungen mit vollelektrisch angetriebenen Stadtbussen sammeln“, erklärt Stadtverkehrs-Chef Norbert Schültke. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Überlingen und als Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See tätig, das den Busverkehr in Friedrichshafen und Überlingen managt.