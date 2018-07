In der Schule prima Leistungen zu bringen, ist eine Sache. In und außerhalb der Schule außergewöhnliches soziales und gesellschaftliches Engagement an den Tag zu legen, eine andere. Bei Madlen Beck, Vera Schmitt und Finn Hoehne kommt beides zusammen. In einer Feierstunde im Cinéma wurden die KMG-Schüler jetzt von Andreas Schell, dem Vorstandsvorsitzenden der Rolls-Royce Power Systems AG, mit dem Karl-Maybach-Preis 2018 ausgezeichnet.

Den Sportpreis erhält in diesem Jahr Louisa Kunz (Handball). Leonie Schmidt wurde mit dem Kulturpreis (Bratsche) geehrt und die Auszeichnung „Versetzung des Jahres“ geht an Alexia-Mihaela Muntean, die als gebürtige Rumänin trotz widriger Umstände in ihrem dritten Jahr in Deutschland und im ersten KMG-Jahr nicht nur das Klassenziel erreicht, sondern einen Notendurchschnitt von 1,5 geschafft hat.

„Dein Verantwortungsbewusstsein zeigte sich schon in Klasse 8, als du dich für die Wahl zur Schülersprecherin hast aufstellen lassen“, betonte Tutorin Diana Sänger in ihren würdigen Worten für Madlen Beck. Sie habe sich etwa für ein Simulationsmodell der Vereinten Nationen starkgemacht, aktiv an der Organisation des KMG-Spendenlaufs mitgearbeitet, engagiere sich aktiv in ihrer Kirchengemeinde, habe sich verschiedenen Kampfsportarten verschrieben – und habe sich darüber hinaus durch mehrere längere Auslandsaufenthalte auch kulturell sehr aufgeschlossen gezeigt, betonte ihre Tutorin.

„Deine schulischen Erfolge und Aktivitäten im Einzelnen aufzuführen, würde Abende füllen“, so das Lob von Johannes Spannagel an Vera Schmitt. Herauszuheben sei aber in ihrem Fall besonders der Einsatz für die Schülerkulturabende, für den AK Catering, natürlich auch ihr sechster Platz in der deutschlandweiten Rangliste im Snowboard und ihr Engagement als Jugendtrainerin. Gleiches gilt auch für Finn Hoehne, wie Tutorin Marina Netzer betonte. Er hat zum Beispiel einen Oberstufen-Workshop „Mathematik ohne Grenze“ durchgeführt und leistet regelmäßig ehrenamtliche Nachhilfe in verschiedenen Fächern. Er ist aber auch politisch sehr engagiert – unter anderem als Mitglied im Vorstand des Grünen-Kreisverbandes oder als Delegierter des Bodenseekreises bei Landes- und Bundesparteitagen.

Grund zur Freude gab es an diesem feierlichen Abend, der von der KMG-Big-Band unter der Leitung von Peter Haas musikalisch gestaltet wurde, also in vielfacher Hinsicht. Auch für alle Schüler, die für ihre Leistungen mit Jahrespreisen und Belobigungen ausgezeichnet wurden. „Karl Maybach war ein risikobereiter Macher, der sein Leben in die Hand genommen hat. Er wäre stolz auf euch“, so einer der Kernsätze von Schulleiter Christoph Felder, der in seinem „thematischen Grußwort“ ebenso wie Bürgermeister Andreas Köster und MTU-Chef Andreas Schell die Notwendigkeit von Selbständigkeit und eigenverantwortlichem Handeln in den Blick nahm.

Der Karl-Maybach-Preis wurde 2006 von Maybachs Tochter Irmgard Schmid-Maybach gestiftet. Ihrem Wunsch entsprechend wird der Preis alljährlich an ein bis drei Schüler des KMG im Jahr vor ihrem Abitur vergeben. Kriterien für die Vergabe sind hervorragende schulische Leistungen in Verbindung mit einem vorbildlichen ehrenamtlichen oder sozialen Engagement innerhalb und außerhalb der Schule.