Mit einem Adventskalender läutet die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH die Adventszeit ein: Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein virtuelles Türchen mit Überraschungen aus der Bodenseeregion, teilt das Unternehmen mit. So sehr man derzeit auch von den aktuellen Einschränkungen betroffen sei, so sehr liege es dem Team der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH auch am Herzen, die bevorstehende Adventszeit zu versüßen, wie es in der Mitteilung weiter heißt – und zwar mit dem Echt-Bodensee-Adventskalender-Gewinnspiel. Hierfür seien in den letzten Wochen hochwertige Preise zusammengetragen worden – von Restaurantgutscheinen über Eintrittskarten für Freizeiteinrichtungen bis hin zu regionalen Köstlichkeiten. Zu gewinnen gebe es beispielsweise Edelbrände der Destillerie Senft in Rickenbach. Eine Überraschung halte auch das Weingut Hornstein aus Nonnenhorn bereit. Aber auch Preise für die ganz Kleinen verstecken sich im Adventskalender, so die Mitteilung weiter.