E-Skateboarder ist ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ist am vergangenen Freitag um 13.24 Uhr in der Chralottenstraße in Friedrichshafen ein 31-jähriger Skatboard-Fahrer aufgefallen, der beim Aufstiegen ohne anzustoßen losfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Board mit einem Elektromotor ausgerüstet war und laut Herstellerangaben bis zu 38 Stundenkilometer schnell ist. Der 31-jährige war jedoch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, und muss sich deshalb nun verantworten.