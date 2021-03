Eine Strafanzeige erwartet eine 24-Jährige, die am Montag um rz nach 14.30 Uhr mit ihrem E-Scooter im Stadtgebiet von Friedrichshafen unterwegs war. Die Frau hatte laut Polizei an dem Roller ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Polizeibeamte untersagten der 24-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten sie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.