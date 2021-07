E-Scooter ist nicht versichert

Ein 21-Jähriger ist am Montag gegen 23 Uhr an der Kreuzung Ekkehardstraße/Hauffstraße in Friedrichshafen aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter gestürzt, teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall zog der Mann sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei der näheren Begutachtung des Elektrokleinstfahrzeugs fest, dass es nicht versichert ist. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.