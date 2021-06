E-Ladepunkte stärker genutzt

Knapp 35 000 Kilowattstunden Strom haben Fahrer von E-Fahrzeugen im April an vom Stadtwerk betriebenen E-Ladepunkten einer Atadtwerk-Pressemitteilung zufolge im April „getankt“. Laut Ladeinfrastruktur-Projektingenieur Philipp Hermann ein neues Rekordergebnis. „In den vergangenen Monaten beobachten wir eine kontinuierliche Steigerung der abgegebenen Energiemenge an unseren Ladepunkten“, so Hermann. Im April wurden 10 000 Kilowattstunden (kWh) allein an den Ladepunkten in den acht Stadtwerk am See-Parkhäusern in Friedrichshafen und Überlingen geladen. Hinzu kommen der Mitteilung zufolge circa 3500 kWh an privaten Ladepunkten, die das Stadtwerk verwaltet, und rund 21 000 kWh an den öffentlichen Ladepunkten an Straßen, Bahnhöfen und Parkplätzen innerhalb der Region. „Die Richtung stimmt. Jetzt sind wir alle auf die Zahlen vom Mai gespannt, die wir im Juni auswerten. Schön wäre, wenn der April-Rekord direkt wieder übertroffen wird. Es bleibt spannend“, zieht Hermann abschließend Fazit.