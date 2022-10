DVV-Pokal: VfB Friedrichshafen trifft auf den amtierenden Zweitliga-Meister

Für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen beginnt die Mission Titelverteidigung im DVV-Pokal bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe. Der genaue Termin für das Achtelfinalspiel am ersten Novemberwochenende (5./6. November) steht noch nicht fest.

Die Häfler gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Aber ein Selbstläufer ist nicht zu erwarten, schließlich gewannen die Karlsruher in der Saison 2021/2022 souverän die Meisterschaft in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd. Auch in der Spielzeit 2022/2023 präsentieren sich die Baden Volleys bislang in starker Form: Aus vier Spielen gab es zwölf Punkte und am vergangenen Sonntag triumphierte die Mannschaft von Trainer Antonio Bonelli im Regionalpokal Süd. Der Verein verfolgt zudem die Ambition, in den nächsten Jahren den Sprung ins Volleyball-Oberhaus zu wagen.

Viertes Pflichtspiel

Für den deutschen Rekordmeister der Bundesliga ist es das vierte Pflichtspiel der neuen Saison. Zuvor spielt der VfB in der Liga auswärts gegen die BR Volleys (16. Oktober), Haching München (19. Oktober) und Herrsching (29. Oktober).