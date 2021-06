DVV-Pokal-Achtelfinale ausgelost – Friedrichshafen gastiert in Bestensee

Die deutschen Nationalspieler des VfB Friedrichshafen – Lukas Maase, Simon Hirsch und Marcus Böhme – haben in der Nations League in Rimini zwei Niederlagen einstecken müssen. Nach dem 2:3 (19:25, 25:23, 25:17, 23:25, 13:15) gegen Argentinien am Donnerstag unterlag das Team von Trainer Andrea Giani am Freitag den Niederlanden ebenfalls mit 2:3 (18:25, 25:23, 20:25, 25:23, 13:15). Am sechsten Spieltag duelliert sich Deutschland mit Slowenien (Samstag, 12 Uhr, live auf volleyballworld.tv).