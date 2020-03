Durchwachsene Ergebnisse für Häfler Nachwuchsteams

Gleich mehrere Volleyball-Altersklassen haben am vergangenen Wochenende ihre Regionalmeisterschaften ausgetragen. Die U20-Jugend männlich belegte in der Konstanzer Schänzlehalle den zweiten Platz. Nach der Vorrunde (Niederlage gegen Freiburg, Sieg gegen Blankenloch) ging’s für die besten vier Teams in die Endrunde. Hier besiegten Tobias Hosch, Lennart Heckel, Pascal Zippel, Jannik Brentel, Linus Engelmann und Tom Klotzbücher den TV Rottenburg und den TV Bühl. Wegen des Vorrunden-Ergebnisses gegen Freiburg, reichte es für das Team von VfB-Trainer Adrian Pfleghar am Ende nur für Platz zwei. Der Meistertitel ging an Rottenburg.

Die U20-Mädchen haben in Pforzheim als Nachrückerinnen den fünften Platz belegt. In der Vorrunde scheiterte das Team von Trainer Agron Jakupi erst im Tiebreak an TG Wiesloch und verpasste damit den Einzug in die Endrunde. Im Spiel um Platz fünf gaben die Mädels noch einmal alles und bezwangen Gastgeber TV Brötzingen in einem spannenden Drei-Satz-Spiel, heißt es in einer Mitteilung.

Die U16-Jungs mussten sich in ihrer Altersklasse in Heidelberg mit dem sechsten (und letzten) Platz begnügen. In der Gruppe hatten sie gegen Freiburg und Ludwigsburg keine Chance und verloren abschließend unglücklich im Spiel um Platz 5.