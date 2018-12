Nach dem schwierigen Saisonstart im November hat sich die Spielgemeinschaft Friedrichshafen Konstanz beim 2. Spieltag in der Unterwasserrugby-Landesliga Baden-Württemberg in Freiburg deutlich verbessern können. Das erste Spiel gegen eine Stuttgarter Mannschaft begann rasant, wie es im Vereinsbericht heißt.

Andreas Kreschel gelang mit einem Blitzangriff gegen die Stuttgarter bereits in den ersten Spielminuten die Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein sehr intensives und hart umkämpftes Spiel, in welchem nach zwei Gegentoren die Stuttgarter vorne lagen. In der zweiten Halbzeit fiel SG-Spieler Florens Waiz gesundheitsbedingt aus. Die Partie kippte endgültig zugunsten der Stuttgarter. Mit einem am Ende deutlichen 5:1-Sieg für die Stuttgarter Mannschaft endete das erste Spiel.

In der zweiten Begegnung des Tages gegen eine Luxemburger Mannschaft glückte der Spielgemeinschaft vom Bodensee zu Beginn durch Kreschel erneut ein Überraschungstor. Die SG konnte ihre 1:0-Führung anschließend durch geschickte Spielzüge und Körpereinsatz weiter ausgebauen. Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit ging die Mannschaft vom Bodensee mit 2:1 in die Pause.

Nach Wiederbeginn bekam das Team aus Luxemburg wegen eines regelwidrigen Verkeilens im Korb durch Raphael Fahrner einen Strafstoß zugesprochen. Diesen konnte SG-Torwart Ullrich Siems abwehren. In einer spannenden zweiten Halbzeit spielte das Bodenseeteam seine Stärke voll aus und behielt mit 5:2 die Oberhand. Die weiteren SG-Tore erzielten Kreschel, Volker Wörnert, Bosko Uszelac und Holger Thuy.

Irmgard Eberhardt, Leiterin der Unterwasserrugby-Mannschaft des Tauchsport-Clubs Friedrichshafen (TSCF), zeigte sich mit der Punktausbeute sehr zufrieden. „Angesichts der sehr begrenzten Trainingsmöglichkeiten im Friedrichshafener Hallenbad von nur einer Stunde wöchentlich haben wir trotzdem für uns ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, lautete das Fazit von Eberhardt.