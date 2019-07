Durchfall und Erbrechen: Badeverbot hält Besucher fern

Das Seeufer vom Manzeller Freizeitgelände bis zum Fischbacher Hafen ist leergefegt. Über gut einen Kilometer Länge ist der Bodensee hier für Schwimmer gesperrt. Vor allem für das See- und Freibad Fischbach und das Café Strandgut am Manzeller Freizeitgelände kommt das Badeverbot während der Hochsaison zur ungünstigsten Zeit.

„Ab Freitag war bei uns tote Hose“, sagt Debbie Haller-Clarke, die zusammen mit ihrem Mann das Cafè Strandgut betreibt. Genaue Zahlen kann sie noch nicht nennen, aber die Einbußen spüre das Betreiber-Paar deutlich. Auch am Montagnachmittag ist weit und breit niemand am Freizeitgelände Manzell zu sehen – trotz strahlendem Sonnenschein.

Das See- und Freibad Fischbach ist dieser Tage unfreiwillig zum Freibad mutiert - geschwommen wird im Becken und nicht im See. Der Betrieb läuft zwar regulär weiter, auf die üblichen Gäste müssen sie dennoch verzichten. Bei den Temperaturen der vergangenen Woche zieht es normalerweise 3000 bis 4000 Schwimmer pro Tag ins Bad. An dem besonders heißen Donnerstag war mit gut 2100 Besuchern bereits der Höchstwert der Woche erreicht.

Camper bleiben unbesorgt

Am Campingplatz Fischbach dagegen lassen sich die Gäste den Badespaß nicht verderben. Der kleine Schwimmbereich dort ist nicht vom Verbot betroffen, liegt aber nur wenige hundert Meter vom Hafen Fischbach und der dortigen Sperrzone entfernt.

„Wir waren die ganze vergangene Woche über schwimmen und uns geht’s gut. Auch am Donnerstag war es hier voll und keiner klagt über Übelkeit“, sagt Gaby Bitzer. Sie ist seit 35 Jahren Dauercamperin in Fischbach und sitzt mit ihrer Enkelin am Wasser. „Die Kleine ist auch eine Wasserratte und lässt sich wahrscheinlich eh nicht vom Schwimmen abhalten“, sagt Bitzer über ihre Enkeltochter. Außerdem nehme das Gesundheitsamt regelmäßig Proben und hänge die Ergebnisse am Campingplatz aus. Sorgen mache sie sich da keine.

Die Leute rufen hier schon aus Stuttgart an und fragen, ob sie sicher bei uns sind. Franz Schlichte, Campingplatzbetreiber

Ähnliches sagen auch andere Campingplatzbesucher, wenn auch nicht alle so gelassen mit dem Badeverbot und den Fäkalien im See um die Ecke umgehen. Das bestätigen Franz und Ludmila Schlichte, die Betreiber des Platzes. „Die Leute rufen hier schon aus Stuttgart an und fragen, ob sie sicher bei uns sind“, sagt Franz Schlichte. Er und seine Frau haben auch erst aus der Presse von dem Abwasser-Unfall und dem Badeverbot erfahren.

„Wir haben viele Kinder hier und da gehen bei uns natürlich alle Lampen an“, sagt er. Die Gewässerproben des Gesundheitsamts seien jedoch alle gut gewesen und er und seine Frau wollten den Strand nicht eigenmächtig sperren. Auch wenn einzelne Besucher darauf mit Unverständnis reagieren, sagt Ludmila Schlichte.

Krank geworden ist bisher jedoch niemand, nachdem er am Campingplatz schwimmen war. Der einzige Camper, der ins Krankenhaus gebracht werden musste, war zuvor am Freizeitgelände Manzell schwimmen. Eine Erweiterung des Badeverbots ist laut Stadt und Landratsamt des Bodenseekreises bisher nicht geplant. Sollten die neuen Testergebnisse der weiteren Wasserproben keine erhöhten Werte an Kolibakterien oder Enterokokken ergeben, wird das Badeverbot am Freitag, 2. August, wieder aufgehoben.