Durch Baustellen und Verkehrschaos: So viel schlechter läuft es für die Geschäfte in der Häfler Innenstadt

Die Bauarbeiten an der neuen Brücke zwischen der Metz- und der Sedanstraße dauern voraussichtlich noch bis Ende Juli an. Die Vollsperrung der der Eckenerstraße soll laut Informationen der Stadt am Freitag, 21. Juni, wieder aufgehoben werden. Die Fahrbahn werde dann zwar vorerst noch etwas verengt sein, aber der Verkehr könne wieder in beide Richtungen fließen. Das Parkhaus am See soll voraussichtlich nicht vor Ende September wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin müssen Autofahrer in der Stadt eine Alternative für die knapp 330 wegfallenden Parkplätze finden. Zur Verfügung stehen weiterhin das Parkhaus Altstadt, der Seeparkplatz am hinteren Hafen sowie die Parkhäuser in der Metzstraße, an der Kreissparkasse, am Stadtbahnhof und am GZH.