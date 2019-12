Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 3.15 Uhr in einer Gaststätte in der Flugplatzstraße mit zwei Männern im Alter von 28 und 32 Jahren in Streit geraten. Laut Polizeibericht wurde der Mann später von dem Duo geschlagen und getreten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.