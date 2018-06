Die Kunstradfahrerinnen Ceyda Altug und Nadine Kurz vom RRMV haben wieder ihr Können unter Beweis gestellt. In Nebringen fand der zweite Durchgang des Baden-Württemberg-Cups statt. Insgesamt gibt es vier Durchgänge, wobei am Ende nur drei in die Endwertung mit einfließen. Ceyda Altug belegte Platz eins, Nadine Kurz Platz drei.

Für Ceyda Altug ging es mit der höchst aufgestellten Punktzahl als Letzte ihrer Altersklasse an den Start. Nach einer hervorragenden Kür hatte sie mit 112,03 ausgefahrenen Punkten den ersten Platz sicher, vor Hannah Reichle die mit 99,35 Punkten auf den zweiten Platz gefahren ist. Nachdem sie auch schon den ersten Durchgang gewonnen hatte, liegt sie nun mit deutlichem Vorsprung an der Spitze der Wertung. In zwei Wochen steht die Württembergische Meisterschaft in Nufringen an. Dort geht es für die dreifache Württembergische Meisterin nicht nur um die Titelverteidigung, sondern auch um die Qualifikation zur Deutschen Schülermeisterschaft.

Nadine Kurz, die unter den Schülerinnen U15 startet, ging als drittletzte Starterin ins Rennen und konnte wieder überzeugen. Mit ausgefahrenen 106,34 Punkten belegte sie den dritten Platz, mit nur 0,04 Punkten verfehlte sie jedoch den zweiten. In der Gesamtwertung liegt sie somit nach dem zweiten Durchgang auf dem dritten Platz. Sie kann wegen ihrer Konfirmation nicht an der Württembergischen Meisterschaft teilnehmen, weshalb sie bereits an der Bezirksmeisterschaft vergangene Woche die Qualifikation ausfahren musste.