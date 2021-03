Duo bricht in Autohaus ein

Nachdem sich zwei Unbekannte am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude eines Autohändlers in der Zeppelinstraße verschafft haben, ermitteln Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Wie die Polizei berichtet, drang einer der beiden Männer durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in den Kundenraum ein, der andere stand mutmaßlich schmiere. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Am Fenster entstand geringer Sachschaden.