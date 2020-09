Dunja will Kinder und Jugendliche stark machen

Das vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg geförderte Projekt „Dunja – Starke Kinder“ wird von der BBQ gGmbH im Bodenseekreis angeboten. Eltern und ihren Kindern werden Angebote unterbreitet – abgestimmt auf individuelle Lebenslagen. Sie werden beraten sowie bei Entscheidungen begleitet und unterstützt. Dies teilen die Verantwortlichen mit.

Das vorrangige Ziel dieses Projekts besteht darin, jungen Menschen optimale Bildungschancen zu gewähren – egal, aus welchem sozialen Umfeld sie kommen. Damit soll die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen gestärkt werden, um so (Kinder-)Armut und Marginalisierung entgegenzuwirken.

Die Umsetzung des Projekts ist in Schulen im Bodenseekreis und in Jugendhäusern angedacht. Dabei können die Inhalte als ein wöchentliches Angebot durchgeführt oder als Projekttage beziehungsweise Ferienangebote von Schulen und Jugendhäusern gebucht werden. In diesen AGs lernen Teilnehmer, was von ihnen in der modernen Gesellschaft erwartet wird. Gleichzeitig lernen die Kinder und Jugendlichen, stark zu sein.

Den Antworten auf die Fragen wie „Was möchtest du eigentlich?“, „Was läuft gut?“, „Was läuft schlecht?“ oder „Was würdest du gerne ändern, wenn du könntest?“ hören die Dunja-Mitarbeiter ganz genau zu. Die Jugendlichen werden dazu ermuntert, sich auszudrücken, ihre Bedürfnisse, Hoffnungen, Erwartungen zu formulieren, sich ernst zu nehmen und etwas Positives, etwas Gutes daraus zu machen. Selbstverantwortliches, auf die eigene positive Zukunft gerichtetes Handeln wird gefördert.

In diesen Prozess müssen die Eltern laut Mitteilung von Anfang an miteinbezogen werden. Denn sie sind diejenigen, die den größten Einfluss auf ihre Kinder haben. Auch, wenn sie das oft nicht mehr glauben.

Konsequenterweise unterstützt Dunja deshalb auch die Eltern sowie die ganze Familie persönlich bei ihren Fragen rund um Schule und Bildung. Das Erarbeiten individueller Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Familienmitglieder abgestimmt sind, ist weiterhin ein wesentlicher Teil von Dunja. Der Fokus liegt somit auf den Potenzialen der Familie insgesamt, auf deren Stärken und Chancen. Überall, wo es wichtig und richtig ist, wird effektive Unterstützung geboten.

Die Begleitung durch Dunja kann ein ganzes Jahr lang erfolgen. Sie ist kostenlos, der Einstieg jederzeit möglich.