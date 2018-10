Duell der Maskottchen zum Heimspielauftakt der Volleyballer des VfB Friedrichshafen

Gleich zweimal können die Fans der Volleyballer des VfB Friedrichshafen die Mannschaft des Weltmeistertrainers Vital Heynen am Wochenende in der ZF-Arena begutachten. Zum Heimspielauftakt empfängt der deutsche Vizemeister am Samstag (19.30/sporttotal.tv) die junge Mannschaft vom VCO Berlin; das Perspektivteam des Bundesstützpunkts startet außer Konkurrenz in der Bundesliga. Traditionell lockt dieses Duell der Gegensätze vorwiegend Volleyballenthusiasten in die Halle. Mehr los sein sollte am Sonntag (17 Uhr), wenn es für die Häfler gegen den TV Bühl geht. Auch die Mannschaft aus dem Schwarzwald sollte dem VfB sportlich eher unterlegen sein, die Häfler haben die sechs Punkte aus dem Wochenende fest eingeplant.

„Für uns sind diese zwei Spiele eine gute Möglichkeit, uns einzuspielen. Wir sehen der Sache positiv entgegen“, sagt VfB-Geschäftsführer Guido Heerstraß über den Doppelspieltag, an dem auch der neue Hallensprecher Michael Mader sein offizielles Debüt geben wird; der Journalist, der auch für die Biberacher Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ arbeitet, folgt auf Sven Rautenberg, dessen zweites Engagegement beim VfB Friedrichshafen im Sommer nach zwei Jahren zu Ende gegangen ist.

Noch mehr als Michael Mader dürften sich Bärti und Paula Print für ihr Debüt trainieren. Das Maskottchen des VfB Friedrichshafen und ihr Pendant von der „Schwäbischen Zeitung“ werden sich in dieser Saison bei den Heimspielen jeweils in der ersten Satzpause duellieren. Los geht es am Sonntag mit der Felix-Magath-Gedächtnisübung Medizinball hochhalten. Welches Maskottchen den Ball als erstes fallen lässt, gewinnt die Tageswertung.