DSDS-Casting am Bodensee: Teilnehmer müssen „Vor-Jury“ überzeugen

Einmal bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mitmachen: Diesem Traum sind einige Musiker am vergangenen Freitag nach Friedrichshafen gefolgt. Hier fand zwischen 14 und 20 Uhr ein offenes Casting im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) statt. Teilnehmen durften alle Interessierten zwischen 16 und 30 Jahren.

Anfang Juli verkündete der Sender RTL, dass die Castings zur zwanzigsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gleichzeitig auch die letzten sein werden. Damit reagiert der Sender auf die stetig kleiner werdende Zuschauerzahl. Seit dem Beginn im Jahr 2003 hat der einstige Zuschauermagnet etwas an Attraktivität verloren.

„Ich schaue DSDS seit ich sieben Jahre alt war“, sagte Amelie, die aus Vorarlberg zum Casting gekommen war. „Meine Freunde haben immer gesagt, ich soll auch mal hingehen. Bisher habe ich mich nie getraut. Jetzt heißt es, dass es die letzte Staffel ist. Da haben meine Freunde wieder gemeint: jetzt oder nie“, sagt sie.

Viele bewerben sich wegen Dieter Bohlen

Auch der 17-jährige Julian hat schon immer davon geträumt, einmal bei DSDS dabei zu sein. Er habe eigentlich warten wollen, bis er 18 ist. „Da jetzt aber die letzte Staffel ist, ist das auch meine letzte Chance“, stellte der Schüler fest.

Auch der „Pop-Titan“ Dieter Bohlen möchte sich die letzte Staffel nicht entgehen lassen und wird nach einem Jahr der Abstinenz seinen Platz als Chef-Juror wieder einnehmen. Jahrelang war Bohlen das Gesicht von „Deutschland sucht den Superstar“. Wegen ihm haben sich viele Musiker überhaupt erst beworben.

Das hat sich nach der kurzen Pause auch nicht verändert. Ein Kandidat aus Innsbruck, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, habe sich schon letztes Jahr anmelden wollen. „Aber aufgrund dessen, dass Dieter nicht dabei war, habe ich nochmal ein Jahr gewartet. Und jetzt mache ich es halt“, sagte er.

„Vor-Jury“ gibt Feedback

Amelie versucht zu erklären, was Dieter Bohlen so besonders macht: „Seine Ehrlichkeit. Ich möchte eine sehr ehrliche Meinung von jemandem, der sich gut auskennt. Er ist derjenige, der am meisten Ahnung hat – als Musikproduzent und als Musiker“, so die 24-jährige, die schon einmal bei „DSDS-Kids“ dabei war.

DSDS im GZH: Das offene Casting macht in Friedrichshafen halt. (Foto: Matteo Schraff)

Unklar ist noch, wer neben Dieter Bohlen das Jury-Pult besetzen wird. Die letztjährige Jury um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad jedenfalls wird nicht mehr zurückkehren. Im Graf-Zeppelin-Haus suchte eine vierköpfige „Vor-Jury“ die Talente aus und gab den Teilnehmern Feedback.

Bevor allerdings vorgesungen wurde, mussten sich die Bewerber zunächst einmal über den QR-Code vor Ort anmelden. Anschließend ging es zum Schnelltest und nach 15 Minuten durften die Musiker schließlich im Wartezimmer Platz nehmen. Obwohl Security und Schaulustige, die nach Dieter Bohlen fragten und einen Blick hinter die Kulissen erhaschen wollten, mit mehr Andrang gerechnet hatten, zogen sich die Wartezeiten in die Länge.

So geht es nach dem offenen Casting weiter

Im Hinblick auf die Musikrichtungen schrieb RTL im Vorfeld: „Je bunter, desto besser.“ Diese bunte Mischung hat die Jury letztendlich auch am Freitag zu hören bekommen: von deutschem Rap, über Justin Bieber und Amy Winehouse, bis hin zu einem italienischen Song war alles dabei. Für einige Teilnehmer stellte eine direkte Absage eine bittere Enttäuschung dar, andere „wackelten“ erst einmal und bekommen im Verlauf der Woche Bescheid. Nur ein kleiner Teil erhielt direkt vor Ort eine feste Zusage.

Trotzdem bleiben die Teilnehmer oft gelassen und freuen sich über jede Art von Rückmeldung und Verbesserungsvorschlägen. „Ich wollte einfach nur das Feedback haben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es klappt, aber man muss auch immer Spaß dabei haben“, spricht eine junge Sängerin über ihre Erwartungen.

Amelie ergänzt: „Ich habe es ausprobiert und es kommt, was kommt. Das steht jetzt in den Sternen.“ Erfahrenere Musiker wie der Italiener Santo sind nicht unbedingt auf dieses Casting angewiesen.

Der 29-Jährige wohnt in Lindau und arbeitet als Kellner. Er spielt Gitarre und singt von klein auf. Erst kürzlich war er in Italien, um ein Musikvideo zu produzieren. Beim DSDS-Casting bekommt er die Rückmeldung, dass er eine schöne Stimme hat, jedoch noch an Flexibilität gewinnen könnte, da er fast ausschließlich italienisch singt.