DSDS-Casting am Bodensee – und Bohlen weiß nicht genau, wo er ist

Von Dienstag an wird am Bodensee gecastet: Das RTL-Format "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ist in Lochau angekommen. Mit dabei: Jury-Mitglied Dieter Bohlen. Dumm nur: Bohlen selbst wusste nicht so genau, wo er sich gerade befindet - zumindest inszeniert er sich als orientierungsloser Reisender.

In zwei Posts via Instagram hielt Bohlen seine Fans und Follower über seine Reise auf dem Laufenden. Bereits am Montagabend meldete er sich beispielsweise kurz vor dem Flug an den Bodensee-Airport Friedrichshafen - musste sich dort aber von einer Person, die auf dem Video nicht zu sehen ist, erklären lassen, wo es denn überhaupt jetzt hin geht.

Ein weiterer Post des 64-Jährigen zeigt ihn am Folgetag direkt am Bodensee in Lochau bei Bregenz vor dem Badehaus am Kaiserstrand. Erneut konnte Bohlen seinen Followern nicht auf Anhieb sagen, wo er sich denn gerade befindet. Mehrere Passanten, die zufällig in der Nähe des "Pop-Titan" standen, riefen ihm den Ortsnamen zu. Bohlen zeigt sich gerne seinen Fans über seinen Instagram-Account, der über 740.000 Abonnenten hat.

DSDS sucht in den kommenden Tagen Gesangstalente aus der Region, der Schweiz und Österreich. Komplettiert wird die Jury um Bohlen in diesem Jahr mit den aus dem TV und Musik-Business bekannten Pietro Lombardi, Xavier Naidoo und Oana Nechiti.

Wer sich in letzter Sekunde noch bewerben will, kann am Mittwoch, 24. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr zum offenen Casting ins Hotel Kaiserstrand kommen. Bewerber müssen zum offenen Casting einen Personalausweis mitbringen. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten dabei haben. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten.