Droste-Hülshoff-Schule startet mit drei neuen Lehrkräften

Direktorin Angelika Seitzinger hat drei neue wissenschaftliche Lehrkräfte an der Droste-Hülshoff-Schule begrüßen dürfen. Sebastian Winkler kommt als erfahrener Lehrer aus dem Bereich Sozialwissenschaften aus Hechingen an die Droste-Hülshoff-Schule. Katharina Meinke wird das DHS-Team mit den Fächern Deutsch und Ethik unterstützen. Daniel Rhein unterrichtet Gesundheitswissenschaften und Sport. Die Schulleiterin freue sich, dass die DHS in allen Fächern und Profilen personell gut ausgestattet ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Und das gesamte Team freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und auf ihre fachkompetente Unterstützung.